Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin ise sabah saatlerinde yerel olarak hafif kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yer yer hamleli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Muş'ta 0, Hakkari'de 2 ve Bitlis'te 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN

Hakkari, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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