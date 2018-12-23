Meteorolojiden Buzlanma ve Don Uyarısı
3 saat önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğini duyurdu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, pazar gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının hafif kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar ise Van
'da eksi 3, Bitlis
'te eksi 3, Muş
'ta eksi 2 ve Hakkari
'de eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Bitlis'te 3, Muş'ta 6 ve Hakkari'de 3 derece olması bekleniyor" denildi.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise, kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale
'de 5, Gürpınar
ilçesinde ise 4 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu, tekrar açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:22 Kaynak: İHA
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