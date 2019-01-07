Meteorolojiden Buzlanma ve Don Uyarısı
1 saat önce
Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde yarın buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
Türkiye
'nin iç ve doğu kesimlerde yarın buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın Türkiye genelinde çok bulutlu, Marmara
'nın batısı ve Kıyı Ege
hariç tüm yurtta yağışlı geçmesi bekleniyor.
Yağışların, Akdeniz
ve Doğu Karadeniz
kıyılarıyla Şanlıurfa
çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Adana
, Osmaniye
, Hatay
, Kilis
ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun
, Ordu
, Amasya
, Kahramanmaraş
, Adıyaman
, Batman
, Diyarbakır
, Mardin
, Gaziantep
, Muş
, Bitlis
, Siirt
, Bingöl
, Elazığ
, Hakkari
çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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