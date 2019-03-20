Meteorolojiden "buzlanma ve don" uyarısı
1 saat önce
Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Marmara
'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:01
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