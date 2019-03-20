Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden "buzlanma ve don" uyarısı

Meteorolojiden "buzlanma ve don" uyarısı

1 saat önce

Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteorolojiden
Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:01 

Marmara, Ekonomi
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