Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
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