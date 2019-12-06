Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

İç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

İç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara ve Kuzey Ege ile Batman, Mardin çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak meydana geleceği, Eskişehir, Şırnak ve Hakkari civarlarında ise havanın hafif karla karışık yağmur ve kar etkisinde olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah

ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Kuzey Ege, Marmara, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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