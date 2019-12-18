Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yarın sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde yarın yağış beklenmiyor.

Ülkenin batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.