Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van ve Bitlis'te 8, Hakkari'de 9 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Sabah, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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