Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 8, Hakkari'de 9, Bitlis ve Muş'ta ise 7 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Sabah, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:16 Kaynak: İHA
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