Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Hakkari'de eksi 3, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Sabah, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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