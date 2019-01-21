Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Buzlanma ve Sis Uyarısı

Meteorolojiden Buzlanma ve Sis Uyarısı

16 dakika önce

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde yarın buzlanmayla yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteorolojiden Buzlanma ve Sis Uyarısı, System.String[]
Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde yarın buzlanmayla yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Isparta, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sinop, Rize ve Artvin kıyılarıyla Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur, batı Akdeniz kıyılarında sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevreleriyle Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanmayla yer yer pus ve sis öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:53 Kaynak: AA

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