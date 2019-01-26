Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden "çamurlu" yağış uyarısı

Meteorolojiden "çamurlu" yağış uyarısı

2 dakika önce

Başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yağışların yer yer çamur şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojiden
Başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yağışların yer yer çamur şeklinde olması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:48 

Ekonomi
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