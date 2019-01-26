Meteorolojiden "çamurlu" yağış uyarısı

Başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yağışların yer yer çamur şeklinde olması bekleniyor.

Başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yağışların yer yer çamur şeklinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor

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