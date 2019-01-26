Meteorolojiden "çamurlu" yağış uyarısı
2 dakika önce
Başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yağışların yer yer çamur şeklinde olması bekleniyor.
Başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yağışların yer yer çamur şeklinde olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:48
Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor
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