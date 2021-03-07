Meteorolojiden Çanakkale için zirai don uyarısı - Son Dakika

Çanakkale'de zirai dona karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri hariç hafif kuvvette, Biga, Çan ve Yenice ilçelerinin ise kırsal bölgelerinde ve yükseklerinde orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.

Açıklamada, riskin 8 Mart Pazartesi günü 00.00-10.00 saatlerinde etkili olacağı, bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.