Meteorolojiden Çanakkale için zirai don uyarısı - Son Dakika

Çanakkale'de zirai dona karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'nin kırsal bölgelerinde ve yükseklerinde hafif ve orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.

Açıklamada, riskin 24 Mart Çarşamba gününden 27 Mart Cumartesi gününe kadar aralıklarla etkili olacağı, bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.