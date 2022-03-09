Meteorolojiden Çanakkale için zirai don uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Çanakkale için zirai don uyarısı

09.03.2022 15:08
Meteorolojiden Çanakkale için zirai don uyarısı

Çanakkale'de zirai dona karşı uyarı yapıldı.

Çanakkale'de zirai dona karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'de mevcut hava şartları sebebiyle zirai don olayının devam ettiği belirtildi.

Zirai don olayının, 10 Mart Perşembe akşam saatlerinden, 16 Mart Çarşamba sabahına kadar devam etmesinin beklendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyı ve iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji, Çanakkale, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Çanakkale için zirai don uyarısı - Son Dakika


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