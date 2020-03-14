Meteorolojiden Çanakkale'ye yağmur uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Çanakkale'ye yağmur uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Çanakkale'nin pazar günü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

Meteorolojiden Çanakkale'ye yağmur uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Çanakkale'nin pazar günü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.


Kuzey Ege bölgesinin 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar gecesi ve pazartesi günü bölgenin kuzey ve doğusunda (Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'nın kuzey ve doğu ilçeleri) yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.


Konuya ilişkin Meteorolojide 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında bölge genelinde hissedilir derecede (6-10 C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bir süredir mevsim normallerinin a üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte, normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:01 Kaynak: İHA
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