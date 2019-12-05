Son Dakika › Güncel › Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı - Son Dakika
Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı
6 saat önce
Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de 6-8 Aralık tarihlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Açıklamada, sürücülerin ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme Günlük burç yorumları 5 Aralık 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Meclis'e 8,6 milyon liraya 8'inci lokanta yapılacak Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak