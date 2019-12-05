Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı
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Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı

6 saat önce

Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı, System.String[]

Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de 6-8 Aralık tarihlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sürücülerin ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Kırıkkale, Çankırı, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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