Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı

Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de 6-8 Aralık tarihlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sürücülerin ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.