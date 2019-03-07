Meteorolojiden Çığ Uyarısı
23 dakika önce
Meteoroloji, Doğu Anadolu'da eğimi fazla yamaçlar için çığ riski uyarısı yaptı.
Meteoroloji, Doğu Anadolu'da eğimi fazla yamaçlar için çığ riski uyarısı yaptı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'daki Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da eğimi fazla ve dik yamaçlarda çığ riskinin beklendiği belirtilerek uyarıda bulunuldu.
Yaşanması beklenen çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:16 Kaynak: İHA
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