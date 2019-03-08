Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Çığ Uyarısı

Meteorolojiden Çığ Uyarısı

35 dakika önce

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

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Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA

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