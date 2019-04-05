Meteorolojiden Çığ Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van
'da 3, Muş
'ta 4, Bitlis
'te 0 ve Hakkari
'de 3 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 11, Bitlis'te 7, Hakkari'de 9 ve Muş'ta 10 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:29 Kaynak: İHA
Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak
Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı
Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir
Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz