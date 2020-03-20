Meteorolojiden çığ uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden çığ uyarısı

15 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık sağanak yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar bölge genelinde güneyli yönlerden orta, ara sıra hamleli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 8, Muş 3, Bitlis 3 ve Hakkari'de 4 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:20 Kaynak: İHA

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