Meteorolojiden çığ uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden çığ uyarısı
01.03.2021 17:37
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "01.03.2021 saat 16.00 ile 07.03.2021 saat 23.59 arasında son günlerde ülkemizi etkileyen kar yağışlı sistem nedeniyle mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsüne bağlı olarak Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerimizde dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM
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