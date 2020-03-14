Meteorolojiden çığ ve su baskınlarına yönelik uyarı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Meteorolojiden çığ ve su baskınlarına yönelik uyarı - Son Dakika

Meteorolojiden çığ ve su baskınlarına yönelik uyarı

15 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden çığ ve su baskınlarına yönelik uyarı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van'ın Güney ilçeleri (Bahçesaray, Çatak, Başkale) ile Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü'nde hava: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, rüzgar: batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,5 m, görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 7, Muş 4, Bitlis 5 ve Hakkari 'de 6 derece olması beklenmektedir. Hakkari il geneli ile Van'ın güney ilçelerinde (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) hava sıcaklıklarının yükselmesi ve bugün (cumartesi) akşam saatlerine kadar beklenen kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimeleri de görüleceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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