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Meteorolojiden çığ, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden çığ, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

21.12.2021 08:57
Meteorolojiden çığ, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da 3, Muş'ta 0, Bitlis'te eksi 1 ve Hakkari'de 0 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde beklenen kar yağışının, Hakkari ve Bitlis il geneli, Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar (20-45 cm.) şeklinde Salı (21.12.2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi fazla dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

(İHA)

Meteorolojiden çığ, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Fırtına, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden çığ, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika


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