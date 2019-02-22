Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden Denizlerde Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden Denizlerde Fırtına Uyarısı, System.String[]
Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'da yarın rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara'da görülecek fırtınanın, pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu bölgede fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de yarın rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın Kuzey Ege'de, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Kuzey Ege, Marmara, Güncel
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