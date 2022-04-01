Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

01.04.2022 00:30
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı - Son Dakika


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