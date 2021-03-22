Meteorolojiden Denizli için 'Turuncu' uyarı geldi - Son Dakika

Meteorolojiden Denizli için 'Turuncu' uyarı geldi

22.03.2021 13:26
Meteorolojiden Denizli için 'Turuncu' uyarı geldi, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey, İç ve Batı Bölgelerinde fırtına beklendiği konusunda 'Turuncu' uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey, İç ve Batı Bölgelerinde fırtına beklendiği konusunda 'Turuncu' uyarısında bulundu. Denizli'de kent merkezinde başlayan şiddetli rüzgarın etkisi ile Teleferik ve Bağbaşı Yaylası geçici olarak kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey, İç ve Batı Bölgelerinde bulunan illere 'Turuncu' uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına saatte 50 ile 80 kilometre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına saatte 70 ile 100 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.

Şiddetli rüzgar Teleferik seferlerini durdurdu

Ege bölgesinde bulunan Denizli'de 'Turuncu' uyarısı ile birlikte öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak kapatılma kararı alındı. İkinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği açıklandı. - DENİZLİ

Meteorolojiden Denizli için 'Turuncu' uyarı geldi
Meteorolojiden Denizli için 'Turuncu' uyarı geldi
Meteorolojiden Denizli için 'Turuncu' uyarı geldi
Meteorolojiden Denizli için 'Turuncu' uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bağbaşı, Fırtına, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Denizli için 'Turuncu' uyarı geldi - Son Dakika


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