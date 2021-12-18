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Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

18.12.2021 13:52
Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yarın için Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yarın için Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın görülecek yağışların genellikle kuvvetli, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram), Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) ve yer yer aşırı (Metrekareye 100 kilogram üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışların, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Akdeniz'de fırtına uyarısı

Öte yandan Akdeniz için de fırtına uyarısı yapıldı.

Batı Akdeniz'de rüzgarın batı ve güneybatıdan, yarın günün ilk saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 20 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz, Osmaniye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


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