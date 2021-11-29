Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de, batı ve güneybatı yönlerden fırtınanın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek