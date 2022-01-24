Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Mersin ve Adana, öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, 200 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun olmak üzere kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, gece saatlerinde Adana ve Mersin'de, 26 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Muhtemel buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksamalar, kıyılarda yağış anında kuvvetli rüzgar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.