Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Doğu Akdeniz İçin Sel Uyarısı

Meteorolojiden Doğu Akdeniz İçin Sel Uyarısı

1 saat önce

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde başlayacak yağmurun, 20 Aralık sabah saatlerine kadar süreceğini, Doğu Akdeniz'de bulunan illerde yaşayan vatandaşların sel ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

Meteorolojiden Doğu Akdeniz İçin Sel Uyarısı, System.String[]
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde başlayacak yağmurun, 20 Aralık sabah saatlerine kadar süreceğini, Doğu Akdeniz'de bulunan illerde yaşayan vatandaşların sel ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de etkili olacağı, yağmurların 20 Aralık Perşembe günü sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi. Metrekareye yer yer 51 ile 100 kilogram yağışın düşmesi beklenen illerde vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:36 Kaynak: İHA

Mersin, Doğu Akdeniz, Güncel
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