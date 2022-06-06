Meteorolojiden Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak uyarısı

06.06.2022 14:12
Meteorolojiden Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün öğleden sonra yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün öğleden sonra yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Kayseri, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Sivas'ın batısı, Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri ile Bolu'nun güney ve doğu su, Çankırı'nın batısı ve Ankara'nın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteorolojiden Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak uyarısı - Son Dakika
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