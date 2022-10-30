Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ OLABİLİR"

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklama şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Çöllerde göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir. Bu durum toz taşınımı olarak tarif edilir. Toz taşınımı, etkisini toz fırtınalarıyla daha uzak alanlara taşıyabilir.