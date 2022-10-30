Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

30.10.2022 22:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi günü için Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulundu. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da etkili olacak olan toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ OLABİLİR"

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklama şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Çöllerde göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir. Bu durum toz taşınımı olarak tarif edilir. Toz taşınımı, etkisini toz fırtınalarıyla daha uzak alanlara taşıyabilir.

Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Kaynak: AA
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Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı - Son Dakika

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