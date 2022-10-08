Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Tunceli , Bingöl , Bitlis , Muş , Şırnak , Hakkari , Siirt çevreleri ile Elazığ 'ın doğusu ve Diyarbakır 'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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