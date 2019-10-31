Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı
Son Dakika Güncel Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde beklenen sağanağın, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde beklenen sağanağın, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek.

Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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