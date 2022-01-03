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Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sel, heyelan ve çığ uyarısı yapıldı - Son Dakika

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sel, heyelan ve çığ uyarısı yapıldı

03.01.2022 16:56
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sel, heyelan ve çığ uyarısı yapıldı

Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artması sebebiyle çığ, sel ve heyelan uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artması sebebiyle çığ, sel ve heyelan uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havanın yarın Erzurum, Kars'ın kuzeyi, Erzincan'ın doğu su, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Yarın bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Ardahan'da 3, Kars'ta 2 derece olacak.

Bölgede artan sıcaklıklarla mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin artma ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sel, heyelan ve çığ uyarısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sel, heyelan ve çığ uyarısı yapıldı - Son Dakika
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