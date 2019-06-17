Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Doğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Doğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı

45 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Doğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 10, Erzincan'da 12, Erzurum ve Ağrı'da 13, Tunceli'de 15, Iğdır'da 19 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Kars, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Güncel
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