Meteorolojiden Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

12.03.2022 12:16
Meteorolojiden Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu'da bu akşam, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da bu akşam, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, Doğu Anadolu'da beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman'ın, Siirt'in ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzurum'un ve Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Ağrı'nın batısında kuvvetli kar (10-20 santimetre yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri yeni kar örtüsü) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının 14 Mart Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba-baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ( Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusu) görülecek olan yağışların ise yarın günün ilk saatlerden itibaren kuvvetli (10-20 santimetre kar örtüsü), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri kar örtüsü) kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde yağış, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Öte yandan Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı - Son Dakika


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