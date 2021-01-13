Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
13.01.2021 15:35
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 kilometre/saat) öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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