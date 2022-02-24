Meteorolojiden doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

24.02.2022 13:32
Meteorolojiden doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın Türkiye'nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın Türkiye'nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Bingöl ile Şanlıurfa'nın doğu su, Muş'un batısı, Van'ın güneyi ve Mardin'in kuzey ve batısında kuvvetli yağmur bekleniyor. Doğunun yüksek kesimlerinde ise yoğun kar olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji, Türkiye, Mardin, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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