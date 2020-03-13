Meteorolojiden Doğu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden Doğu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Doğu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden Doğu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle aynı günün gecesinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Yağışların gelecek hafta sonuna kadar etkili olması beklenen bölgede, hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
01:12 - Berlin'de Cuma namazı toplu halde kılınmadı
01:03 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:13:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden Doğu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]