Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

08.10.2022 13:00
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize, Bayburt çevreleri ile Trabzon'un doğu su ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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