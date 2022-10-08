Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize , Bayburt çevreleri ile Trabzon 'un doğu su ve Artvin 'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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