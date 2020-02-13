Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar uyarısı

1 saat önce

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının, bazı illerde yoğun ve kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar uyarısı, System.String[]

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının, bazı illerde yoğun ve kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacağı belirtildi.

Söz konusu illerde vatandaşların ve yetkililerin buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Güneydoğu Anadolu, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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