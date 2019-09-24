Meteorolojiden Ege Bölgesi için sağanak uyarısı

İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Ege Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanağın, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.