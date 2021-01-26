Meteorolojiden Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'de salı öğle ve akşam 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın bugün akşam ve gece, çarşamba ise sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın çarşamba öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.