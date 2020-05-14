Meteorolojiden

Türkiye'de bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yükselecek hava sıcaklıklarıyla "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak.

Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna kadarki süreçte Türkiye'de yağış öngörülmüyor. Havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı Karadeniz kıyıları ile doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 5 ila 9, batı bölgelerinde ise 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanması bekleniyor. İç ve Batı bölgelerdeki birçok il ve ilçe merkezinde mayıs ayı sıcaklık rekorlarına yaklaşılabileceği ve bazı yerlerde de bu sıcaklıkların geçilebileceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başında Karadeniz kıyı illerinde azalmaya başlayacağı ve hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların gelecek hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek hava sıcaklığının hafta sonunda 1935 yılı Mayıs rekoru olan 34,4 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, hafta sonunda 32-34 derecelerde seyredeceği öngörülüyor. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının, pazartesi gününden itibaren azalarak normale seviyelere inmesi bekleniyor.

İzmir'de de sıcaklığın yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artarak, 1945 yılı Mayıs rekoru olan 37,6 dereceyi geçebileceği öngörülüyor.