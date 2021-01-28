Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı
28.01.2021 20:03
Meteoroloji'den Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 09.00'dan gece 23.59'a kadar Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama, yollarda görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
Son Dakika Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti Şiddet yüzünden baba evine sığınan kadın, barışma vaadiyle kandırıldığı eşi tarafından katledildi Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme