Bursa için fırtına uyarısı - Son Dakika

Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, yarın kent genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.