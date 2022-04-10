Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı

10.04.2022 15:35
Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, 11 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasının beklendiği bildirildi.

Söz konusu 4 il ile, Bursa'nın güneyinde yer alan Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles, İnegöl ile Yenişehir ilçelerinde, 12 Nisan Salı gününden itibaren 13-14 ve 15 Nisan dahil, gecenin en düşük hava sıcaklıklarının 0 derece ve sıfırın altına ineceği, bu nedenle zirai don ve kırağı hadiselerinin oluşabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' başlıyor Son dakika haberi: 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' başlıyor Meteoroloji'den 4 il için zirai don uyarısı Meteoroloji'den 4 il için zirai don uyarısı

Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:14 İstanbullulara kötü haber! Sıcaklık 12 derece birden düşecek
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 15:42:52. #1.11#
SON DAKİKA: Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement