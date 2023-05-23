Meteorolojiden Etna Yanardağ açıklaması! Türkiye'yi etkileyecek mi? - Son Dakika
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Meteorolojiden Etna Yanardağ açıklaması! Türkiye'yi etkileyecek mi?

23.05.2023 17:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tekrar faaliyete geçen Etna Yanardağ hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir." deniildi

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı 21 Mayıs'ta aktif hale geldi. Sosyal medyada yanardağın faaliyete geçmesiyle kül bulutlarının Türkiye'ye doğru geldiği iddia edildi. Meteorolojiden İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağ hakkında açıklama yapıldı.

"ÜLKEMİZİ ETKİLEMESİ BEKLENMEMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel Müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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